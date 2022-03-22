شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ8 درجات.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى بارد على السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائلا للحرارة جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.



وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلى : وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 22 مارس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 09 درجات

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 08 درجات

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23 مارس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجات

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجات

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 08 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 24 مارس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجات

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 09 درجات

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجات

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 08 درجات

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 11 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 مارس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجات

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 11 درجات

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجات

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 08 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 26 مارس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجات

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجات

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجات

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 08 درجات

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجات