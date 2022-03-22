شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتهى اليوم من تدريب طلاب أولى ثانوى على استخدام التابلت بالامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، من تدريب طلاب الصف الأول الثانوي العام، فى مادة التاريخ، لتدريبهم على استخدام التابلت في الاختبارات الإلكترونية.



فيما أكدت الوزارة، أنه تم إتاحت منصة الاختبارات داخل الخوادم الخاصة بالمدارس الثانوية المجهزة والمتصلة بشبكة داخلية مع مركز البيانات، وقد أتاحت منصة الاختبارات البديلة للمدارس الثانوية غير المجهزة، وكذلك المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، كما أتاحت تطبيق خاص بالتابلت يُمكن الطلاب من أداء الاختبارات مباشرة من خلاله ويحول دون محاولات الغش الإلكتروني بشكل احترافي.



وأوضحت الوزارة، أنه قد سبق إتاحة منصة التدريب لعدد 5000 أخصائي تطوير تكنولوجي بالمدارس الثانوية والإدارات التعليمية والمديريات منذ فترة، وجاري الانتهاء من تدريبهم، فضلاً عن عقد عدة ورش عمل مع مسئولي التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، عن طريق الإدارة العامة البنية الأساسية التكنولوجية، وكذلك تدقيق البيانات الخاصة بالطلاب.



وأشارت إلى أن التدريب مستمر يومي 21 و 22 مارس الجاري، في مادتي الفيزياء والتاريخ على الترتيب.



وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الحرص على حضور التدريب وعدم التخلف للحصول على أكبر فائدة.

