شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعات للطلاب العائدين من أوكرانيا.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن الخميس المقبل آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم من طلاب مصر الدارسين فى الجامعات الأوكرانية والعائدين، وذلك بالنسبة للالتحاق والتقدم للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية.

وأضاف الدكتور محمد الغر فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه من المقرر أن يتم امتحان الطلاب المتقدمين بداية من الأسبوع التالى لغلق باب التقدم وذلك بالنسبة للامتحان الموحد لقياس وتحديد المستوى.

وأوضح الدكتور الغر ، أن الاختبارات الخاصة بتحديد المستوى تجرى فقط بالنسبة لطلاب التخصصات الأربعة الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، وما دون ذلك من الكليات الأخرى والنظرية يتم التقدم المباشر للجامعات الخاصة والأهلية وتجرى تلك الجامعات اختبارات مباشرة مع الطلاب.