شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 55 معملا بالمحافظات مخصصة لتحاليل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نانسى الجندى مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان أنه يتم الكشف عن طبيعة المتحورات الجديدة خلال أيام بسيطة، ومشيرة إلى أن متحور أوميكرون يسير نحو الضعف.

وأشارت الدكتورة نانسى الجندى مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة، إلي أن المعامل المركزية لديها 55 فرعا في المحافظات بينهم 33 فرعا يقومون بإصدار شهادات pcr الخاصة بإثبات الإصابة بكورونا من عدمه لدواعى السفر للخارج.

وأوضحت الدكتورة نانسى الجندى، أن المعامل المركزية بكافة فروعها تعمل 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، مؤكدة أن المعامل تقدم جميع خدماتها للمواطنين بسعر التكلفة وفقا لتوجهات الدولة، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق نظام الباركود في نتائج الفحص المعملي وهو ما يؤمن جميع النتائج للمواطنين، وتابعت، "تتمتع جميع خدمات المعامل المركزية بالدقة والمطابقة للمعايير والمواصفات القياسية".