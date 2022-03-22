تعرف على مواعيد متحف الحضارة في شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقد مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، في مقر المتحف بالفسطاط، بحضور الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف.

وخلال الاجتماع، قام غنيم باستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بإيرادات المتحف وتزايد الإقبال على زيارته من قبل مختلف الزائرين، لافتاً إلى أن إيرادات المتحف في شهر فبراير الماضي قاربت من إيرادات شهر ديسمبر الماضي الذي يعتبر من أعلى الشهور في الإيرادات، كما أن أعداد الزائرين بالمتحف خلال ذات الشهر قد وصلت إلى ١٠٠ ألف زائر وهو أعلى عدد زوار حققه المتحف منذ افتتاحه.

وقام الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بإطلاع المجلس على أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والسياحية المختلفة التي استضافها المتحف خلال الفترة الماضية والتي من بينها ملتقى الترميم العلمي الأول الذي تم تنظيمه بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار وشهد نجاحاً ملحوظاً، وتنظيم محاضرة عن المومياوات الملكية، بالإضافة إلى استمرار إقامة ورش العمل التي يتم تنظيمها بشكل دوري عن الحرف التقليدية المختلفة مثل صناعة النسيج والمسكوكات الخاصة بسك العملات وغيرها، وكذلك أنشطة ومبادرات رفع الوعي السياحي والأثري مثل اكتب وارسم هيروغليفى.

كما تم إحاطة المجلس بإصدار العدد الثاني من النشرة الإخبارية الإلكترونية الخاصة بالمتحف والتي يتم إصدارها بشكل ربع سنوي باللغتين العربية والإنجليزية.

وقد تم خلال الاجتماع تحديد مواعيد الزيارة الخاصة بالمتحف خلال شهر رمضان المبارك والتي ستصبح من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، وذلك أسوة بمواعيد الزيارة المقررة في باقي المتاحف والمواقع الأثرية الأخرى والتابعة للمجلس الأعلى للآثار .​