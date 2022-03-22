نظر استئناف المتهم بقتل طفل أطفيح على الحكم بسجنه 15 عامًا.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات استئناف الطفل بالجيزة، اليوم الثلاثاء، استئناف عاطل متهم بقتل الطفل محمود علاء الدين قنديل المعروف إعلاميًا بـ"طفل أطفيح"، على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عامًا، على خلفية اتهامه بالخطف والسرقة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بتفاصيل جريمته كاملة، وقال إنه قبل يوم الجريمة بيوم حدث بينه وبين أعمامه مشاجرة، بسبب مرض والده، وعدم قدرته الإنفاق عليه، فصعبت عليه نفسه، وفي صباح اليوم التالي _ يوم تنفيذ الجريمة-، قرر أن يذهب لموقف "التوك توك"، ليستدرج طفل صغير ويستقل معه الدراجة البخارية، ويستدرجه لمنطقة نائية ليسرق "التوك توك"، وحينما توجه إلى الموقف شاهد الطفل محمود، فتوجه نحوه، فبادره الطفل بالسؤال عايز تروح فين ونطق بأسمه كاملًا، فلما علم المتهم أن الطفل يعرف هويته قرر قتله، فطلب منه توصيله إلى منطقة المقابر.

واستكمل المتهم أقواله أمام النيابة العامة، وقال فيها، إنه بعد أن توجه إلى منطقة المقابر، طلب من الطفل انتظاره بحجة أن هناك مصلحة سيقضيها، وإذا قضاها سوف يكافئه بمبلغ إضافي، وأنه أخبره بذلك حتى يتأكد من عدم وجود أحد في المكان، وحينما نظر خلفه وجد حبل داخل "التوكتوك"، فقرر استخدامه، بعدها قام بلف الحبل حول رقبة الطفل، وربطه في رقبته، وشده بكل قوة حتى تأكد من أن الطفل توفي.

وكشف المتهم أنه حمل جثة محمود وتخلص منها في حفرة (تربة)، وأخذ التوك توك وتوجه به لمحافظة الفيوم، وقابل شخصين يعملون ميكانيكية، وأخبرهم بأن "التوك توك" الذي بحوزته مسروق فقاموا ببيعه بـ5 آلاف جنيه، تقاضى منهم 4 آلاف ومائتين جنيه، اشترى بجزء منهم هاتف محمول، ولم يمر سوى أيام قليلة حتى تم القبض عليه.