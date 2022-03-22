محاكمة بديع والبلتاجي وعزت بـ"أحداث المنصة".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين بقضية "أحداث المنصة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

تضم القضية محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، والسيد محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد و74 متهما آخرين من عناصر الجماعة الإرهابية.

نسبت النيابة لهم قتل شريف السباعي ضابط شرطة من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي وآخرين بأحداث عنف الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.