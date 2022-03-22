استئناف موكا حجازي على حكم حبسها بتهمة الدعارة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة استئناف الطفل، اليوم الثلاثاء، استئناف موكا حجازي فتاة الـ "تيك توك" على حكم حبسها لمدة سنة، لاتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياء، وتحرض على الفسق والفجور.

وقضت محكمة جنح الأحداث، بحبس موكا حجازي سنة بتهمة ممارسة الدعارة.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق "تيك توك"، واستخدامه في نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التي ستنهال عليها.

وتابعت التحقيقات أن الفتاة أطلقت صفحة على موقع "تيك توك" وربطتها بحسابها عبر تطبيق "انستجرام"، كما أنشأت صفحة على موقع "يوتيوب"، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين.

وقالت الفتاة إن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك في جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.