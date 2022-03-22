شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء تطبيق قرار سعر رغيف الخبز الحر والفينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ تطبيق قرار تحديد سعر رغيف الخبز الحر والفينو اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن أسعار الخبز الحر "الخبز المميز 72% – الخبز الفينو.

وأكد القرار أن سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.

كما تضمن القرار بأن تفرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة للمخالفين، ويبدأ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر آيهما أقرب.