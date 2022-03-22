شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تدعوا أعضاءها لحضور الانعقاد الثانى للجمعية العمومية الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النقابة العامة للأطباء، أعضاءها للمشاركة فى الانعقاد الثانى للجمعية العمومية العادية، ظهر يوم الجمعة، 25 مارس 2022، وذلك لمناقشة:

1- الميزانيات المالية لنقابة الأطباء عن السنوات المنقضية عن أعوام 2018 - 2019- 2020، والتى لم يتم اعتمادها لعدم انعقاد الجمعيات العمومية نظراً لظروف جائحة كورونا

2- مناقشة تقرير مجلس النقابة العامة للأطباء عن أعمال العام المنقضى وتشمل: تقرير الأمين العام عن أعمال وأنشطة النقابة، و تقرير أمين الصندوق .

3- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات .

4- عرض مشروع ميزانية عام 2022 .

5- تعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتحديد مكافأته .

6- مناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة .

كان قد أعلن الدكتور أيمن سالم أمين عام النقابة العامة للأطباء، عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية للأطباء، فى الانعقاد الأول لها بتاريخ 11 مارس 2022، مشيرا إلى أنه طبقاً لقانون النقابة 45 لسنة 1969 و الإجراءات التي تم الإعلان عنها، سيتم تجديد الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 25 مارس بنفس المكان والموعد.

كما كشف الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عن نشر كافة تفاصيل ميزانيات النقابة العامة للأطباء عن أعوام 2018 ‘2019‘ 2020، على موقع النقابة، موضحا أن تلك الميزانيات سيتم طرحها على الجمعية العمومية العادية لاعتمادها، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 مارس 2022، بمقر النقابة العامة للأطباء، لافتا إلى أن جائحة كورونا وقرار رئيس الوزراء بخصوص الاجتماعات العامة أثناء الجائحة لم تمكن النقابة من عقد الجمعيات العمومية العامين الماضيين، وناشد الأطباء الاطلاع على تلك الميزانيات ودراستها وحضور الجمعية العمومية لمناقشتها وإبداء أية استفسارات.