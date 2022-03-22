شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح طبيعة تطبيق التعلم القائم على اللعب بالمدارس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدراسة والتعليم فى المدارس المصرية اليابانية، يهدف إلى تعلم قائم على اللعب والتعليم الشامل، وتستهدف الوزارة تعزيز الأنشطة التعليمية في نظام التعليم الجديد خاصةً في مجال تكوين الشخصية والمشاعر والعلاقات الاجتماعية.

وأوضحت أن التعلم القائم على اللعب يحقق قدرًا كبيرًا من التعلم عالي الجودة والعديد من الخصائص منها: وضع جدول يتضمن اللعب البدني النشط داخل المدرسة وخارجها، ودمج الموسيقى والنشاط الحركي والتعبير الإبداعي والفنون في الأنشطة اليومية، والتفاعل بين الأطفال والكبار بالمدرسة بمعنى أن المعلمين مثلاً كانوا يشاركون تلاميذهم في اللعب والنشاط البدني بصفة عامة، وتخصيص أوقات كافية ومناسبة لترك الأطفال يلعبون بحرية، ووجود علاقات آمنة مع الأقران والمعلمين حيث يشعر الأطفال بالثقة عند القيام بالاستكشافات لإقامة علاقات مع الآخرين وتطوير الصداقات وتنظيم سلوكياتهم تلك.

وتابعت الوزارة: توافر بيئة تعليمية منظمة جيدًا مثل تخطيط المساحات والفراغات، والأثاث، والموارد، والأنشطة، وما إلى ذلك؛ بما يحفز ويشجع الأطفال على الاستكشاف والتعلم والاستفسار.

وكانت وزارة التربية والتعليم قررت فتح باب التقدم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل، 2022، 2023، من الثلاثاء 15 مارس الجارى ولمدة 15 يوما.