شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: هناك إشارات عن رغبة بوتين باستخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك إشارات عن رغبة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في استخدام الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في كلمة له، عقب لقاء مع رجال الأعمال الأمريكيين لبحث أزمة الطاقة، أن روسيا قد تلجأ لاستخدام أسلحة بيولوجية وكيماوية في أوكرانيا.

وتابع جو بايدن: روسيا قد تلجأ لشن هجمات إلكترونية، موضحا أن مزاعم روسيا بوجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا غير صحيحة.

وتابع جو بايدن: الولايات المتحدة الأمريكية أقنعت أصدقاء كثيرين في العالم لاتخاذ موقف موحد بشأن أوكرانيا ودعمنا كييف بمعدات عسكرية للتصدي للعملية العسكرية الروسية.