شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: شكلنا جبهة موحدة بين الناتو و دول المحيط الهادى ضد "عدوان" بوتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة عقب لقاء مع رجال الأعمال الأمريكيين لبحث أزمة الطاقة، موضحا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كان يعول على انقسام حلف الناتو.

وأضاف جو بايدن خلال كلمته، شكلنا جبهة موحدة بين الناتو والمحيط الهادي ضد "عدوان" فلاديمير بوتين.

وقال جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت أوكرانيا بمعدات عسكرية للتصدي للغزو الروسي، موضحا أن موقف الناتو ودول المحيط الهادئ موحد في رفض الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الرئيس الروسى بوتين فشل في تقسيم الناتو، لافتا إلى أن الشركات الأمريكية تواصل دعم أوكرانيا.