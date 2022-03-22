شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن 14 قرية بمراكز كفر الشيخ لأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء، الموافق 22 مارس الجاري، عن 14 قرية وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "مطوبس، دسوق، الرياض، بيلا، قلين، بلطيم، سيدي سالم، كفر الشيخ ".

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 14 قرية وتوابعهم من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذى المرابعين بكفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل قرية المرابعين وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذى النوايجه شمال دسوق، وتتأثر بالفصل قرية البياض والطراوي، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الورق بسيدي سالم،و تتاثر بالفصل قرية الورق وتوابعها.

وفصل التيار الكهربائي عن مغذي بر بحري ببلطيم، وتتأثر بالفصل قرى بر بحري، وفصل التيار الكهربائي عن البرانيه بمطوبس، وتتأثر بالفصل قمسيون شرق وأبو دونيا، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي سنهور المدينة بدسوق، وتتأثر بالفصل جزء من قرية سنهور المدينة، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي النذورث بسيدي سالم، وتتأثر بالفصل قرية شوغي وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الجرايدة سيدي سالم، وتتأثر بالفصل منشية الجرايده ، وفصل التيار الكهربائي عن الوزارية بالرياض، وتتأثر بالفصل مجلس قروي الوزاريةومياه بقلوله، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي المعراج، وتتأثر بالفصل ابراج الربيع 6-7-8-8-9-10، وفصل التيار الكهربائي عن شرف بلطيم، وتتأثر بالفصل قرية الخاشعة وابو شعلان.