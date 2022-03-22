شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكرانى: الناتو لم يوافق على انضمامنا للحلف لأنهم خائفون من روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكراني، إن حلف شمال الأطلسى الناتو لم يوافق على انضمامنا للحلف لأنهم خائفون من روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن اللقاء مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ضروري "بأي شكل" لوقف الحرب.

وتابع الرئيس الأوكراني، قائلا "اللقاء مع فلاديمير بوتين ضروري لتحديد موقف روسيا من إنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه لا يمكن اتخاذ قرار فوري بشأن الأراضي الأوكرانية المحتلة.