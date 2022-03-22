شكرا لقرائتكم خبر عن هل يساعد الصيام فى التخلص من السموم الموجودة بالجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد الدكتور محمد رمضان الجوهرى أخصائى سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث وعضو الجمعية البحثية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى بحثا حول فوائد الصيام فى تخليص الجسم من السموم.

وقال الدكتور محمد رمضان فى نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث، يهل علينا شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، ونبدأ معه الصيام والقيام ونكثر من الأعمال الصالحة، ويعود الصيام على صحتنا بفوائد عديدة عند اتباعنا للنصائح الغذائية السليمة في هذا الشهر الفضيل، ومن أهم هذه الفوائد هو تخليص الجسم من السموم.

وأجاب الدكتور رمضان على سؤال حول ما هى مصادر السموم وكيف يتخلص الجسم منها؟ مؤكدا أنها تتواجد السموم حولنا في كل مكان، وتتنوع مصادر هذه السموم سواء في الماء أو فى الهواء وأيضا في الطعام، خاصة فى المدن الصناعية والمدن الكبيرة الملوثة بعوادم السيارات والمصانع، وفى الطعام بسبب المبيدات والمواد الكيميائية والمواد الحافظة والنكهات والألوان الصناعية بجانب تلوث المياه بصرف المصانع واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى، ومن مصادر التلوث بالسموم أيضا انتشار الفيروسات والجراثيم والميكروبات، وأيضا الأدوية التى تؤخذ بدون وصفة طبية أو استشارة طبيب.

وتابع الدكتور محمد رمضان، يتخلص الجسم من السموم بشكل أساسي من خلال الكبد، حيث يتم تحويل هذه السموم لمركبات غير سمية تذوب فى الماء ومن ثم يتم إخراجها عن طريق الكلى إلى خارج الجسم، مشيرا إلى أن بعض السموم يتعذر على الجسم إخراجها كليا فتتراكم بالجسم وتشكل خطراً وضرراً كبيراً وتهديداً للصحة.

واستطرد ، لم تثبت الأبحاث والدراسات قدرة الصيام على تخليص الجسم من السموم، لكن بالرغم من ذلك، فإن الصيام يساعد الجسم بشكل عام بعمليات متعددة، والتي بدورها تعود بالنفع على الجسم ومساعدته في التخلص من السموم بشكل أكبر.

وأردف، إن الصيام عن الطعام والشراب وحتى الدواء، يقلل من خطر دخول هذه السموم إلى الجسم، والتى تعد مصدراً أساسياً لها، كما أن عدم تناول الطعام والماء في ساعات الصيام، يعطي فرصة لأعضاء الجسم المختلفة للتخلص من السموم الموجودة فيه، بدلاً من الانشغال في هضم الطعام والتخلص من بقاياه. بالإضافة إلى كون هذه الساعات فرصة لتجديد خلايا الجسم والأعضاء المختلفة، مما يزيد من كفاءة عملها.

ويتم ذلك عادة بعد دخول الجسم في مرحلة تدعى المرحلة الكيتونية وذلك بسبب نفاذ مخزون الجسم من الكربوهيدرات، مما يضطره لحرق الدهون لتزويدنا بالطاقة. ومن خلال عملية حرق الدهون يتخلص الجسم من معظم السموم الموجودة فيه باعتبارها المخزن الرئيسي لهذه السموم.