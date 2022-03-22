شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط اختيار المتقدمين للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل، ونقدم فى التقرير التالى ضوابط الاختيار والمفاضلة.



ـ توفر شرط السن والذى حددته الوزارة بـ" 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم لـ"kg1.

ـ التقديم إلكترونيا وورقيا للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

ـ التنسيق الأول: بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة.

التنسيق الثانى الأساس في الاختيار بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.

ـ يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية.

ـ التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

ـ يتم احتساب سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام 2022 .