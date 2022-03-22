القوى العاملة تعلن توفير 6400 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 5951 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 125 شركة ومصنع قطاع خاص في 17 محافظة لشغلها خلال شهر مارس وأبريل 2022.

وبحسب بيان اليوم، تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس الجاري في النشرة السابقة وعددها 480 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 6431 فرصة عمل.

تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني اضغط هنا "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

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