الجامعة الأمريكية تعلن نتائج التقرير النهائي لمبادرة "المستقبل: رؤية لواقع عربي أفضل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمس مؤتمرا صحفيا بمناسبة إطلاق التقرير النهائي لمبادرة "المستقبل: رؤية لواقع عربي أفضل"، وهي مبادرة أطلقتها الجامعة تحت قيادة كلية الشئون الدولية والسياسات العامة، ضمن احتفالية مئوية الجامعة في 2019، وتهدف المبادرة إلى دراسة أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وتحدث في المؤتمر الصحفي كلٍ من نبيل فهمي، العميد المؤسس لكلية الشؤون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير خارجية مصر الأسبق، والدكتور إبراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة، والدكتور عمرو عدلي أستاذ العلوم السياسية المساعد بالجامعة وكريم حجاج أستاذ ممارس السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وخريج الجامعة عام 1992.

وقال فهمي في المؤتمر الصحفي: "يجب على العالم العربي أن يتحدث علنا عن المستقبل وأن يُسمع صوته." قال فهمي أن مبادرة المستقبل تجمع بين الدقة الأكاديمية والخبرة المهنية للممارسين المتميزين الذين شاركوا بشكل جوهري في وضع مسارات السياسات للمستقبل. كما قال أن المبادرة بذلت جهدا كبيرا وهاما وقدمت إسهاما قيما.

ووصف حجاج مبادرة المستقبل بأنها "رؤية متقدمة طرحها كبار المفكرين العرب في محاولة لتصور مستقبل أفضل لمنطقتنا، مما يعكس أرقى تقاليد السياسات العامة والاستشراف الاستراتيجي".