شركة المقاولون العرب: زيادة نسبة المعاش 15% اعتبارًا من أبريل 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق التأمين برئاسة المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وصندوق التأمين الخاص بالعاملين ميزانية الصندوق لعام 2021، وبحضور أحمد الأمين ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس أحمد العصار النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والمحاسب حسام الدين إمام نائب رئيس مجلس الإدارة، وموسى علي موسى مدير الإدارة العامة للموارد البشرية أعضاء مجلس إدارة الصندوق، والمحاسب علي الرباط العضو المنتدب للصندوق، وطارق صلاح مراقب الحسابات، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات بالشركة.

وفى كلمته وجه المهندس سيد فاروق الشكر للقائمين على إدارة الصندوق وجهودهم المتميزة فى الحفاظ على تفوق الصندوق وتميزه وهذا ما تؤكده الملاءة المالية للصندوق، وأعلن رئيس مجلس الإدارة عن زيادة نسبة المعاش بنسبة 15% إعتباراً من 1 أبريل المقبل.

وأوضح المحاسب علي الرباط، أن صندوق التأمين بفضل الله وتوفيقه مازال يحافظ على مكانته المتميزة ضمن صناديق التأمين الخاصة وذلك نتيجة السياسات التي يتبعها لتحقيق النمو المطلوب لأمواله والتحديث الدائم لأساليب تقديم الخدمات للسادة المشتركين فيه والمستفيدين منه ويظهر ذلك بوضوح في تطور نمو المال الاحتياطي للصندوق عاماً بعد عام والذى بلغ فى 31/12/2021، 4.562 مليار جنيه مقابل 4.205 مليار جنيه في 31/12/2020 بزيادة قدرها مبلغ 357 مليون، وبنسبة زيادة قدرها 10.57% من جملة أموال الصندوق، مما يعطى مؤشراً إيجابياً ومطمئناً للسادة الأعضاء عن مدى حرص مجلس إدارة الصندوق والقائمين عليه على العمل دائماً لتنمية المال الاحتياطى للصندوق.

وأضاف الرباط أنه فى إطار حرص إدارة الصندوق دوماً على التطوير المستمر فى تقديم الخدمات تم تفعيل المبادرة القومية التى تهدف إلى تحقيق الشمول المالى والتحول الكامل لمجتمع غير نقدى من خلال تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، حيث يتم تحويل مستحقات السادة أصحاب المعاشات فى اليوم الأول من الشهر وكذلك تم إلغاء التعاملات النقدية بخزينة الصندوق ويتم التعامل من خلال ماكينة ال P.0.S والحسابات البنكية ومن خلال إستراتيجية الصندوق وخطته المتكاملة لمواكبة المتغيرات، يجرى العمل حالياً على تطبيق خدمة الرسائل الإلكترونية من خلال شركات المحمول لإبلاغ السادة الزملاء المستحقين للمعاملات المالية من الصندوق بمجرد إيداع مستحقاتهم بالبنوك لسهولة التواصل معهم عن طريق وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي المختلفة، كما يتم الإعداد والتجهيز لصرف مستحقات الزملاء المحالين للتقاعد في اليوم التالي للإحالة للتقاعد.

وأوضح أن من أهم مؤشرات الميزانية المنتهية فى 31/12/2021 وصول صافي قيمة المال المستثمر إلى مبلغ 3.328 مليار جنيه مقابل 3.079 مليار جنيه العام الماضي بزيادة قدرها 249 مليون جنيه وهذه الزيادة نتيجة إعادة استثمار العائدات المحققة من الاستثمارات القائمة فى أوعية استثمارية جديدة مع المحافظة على تنوع الاستثمارات فى الأدوات المالية المختلفة التي تحقق أعلى عائدات بالسوق، كما بلغت قيمة إيرادات النشاط الجارى للصندوق خلال عام 2021 مبلغ 265 مليون جنيه فى حين بلغت قيمة مدفوعات النشاط الجاري والمتمثلة فى المزايا التأمينية والمعاشات المنصرفة خلال العام مبلغ 413.20 مليون جنيه، وبذلك يتضح أن الإيرادات أقل من المدفوعات بمبلغ 147.70 مليون جنيه وتم تغطية هذا العجز من إيرادات نشاط الاستثمار بالصندوق، فيما بلغت جملة الإيرادات عن النشاط الاستثماري للصندوق خلال عام 2021 مبلغ 656,50 مليون جنيه بنسبة 19.72% من صافى الأموال المستثمرة مقابل 587.50 مليون جنيه العام الماضي.

وذكر العضو المنتدب أن الصندوق حقق فائضاً قدرة 357 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى في 31/12/2021 مقابل 322.80 مليون جنيه العام الماضى ، بنسبة زيادة قدرها 10.57 %مما أدى إلى زيادة المال الإحتياطي للصندوق في 31/12/2021 إلى 4.562 مليار جنيه مقابل 4.205 مليار جنيه فى 31/12/2020 بنسبة زيادة قدرها 8.48 %.