​رئيسة "قومي المرأة" تشارك في المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، في الاجتماع الخاص بـ"التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز استدامة الدخل".

وشارك في الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واستهدف الاجتماع مشاركة تجربة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد، على هامش الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW66 والتي تعقد خلال الفترة من 9 وحتى 25 مارس الجاري.​