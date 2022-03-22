حيثيات فوز "السويدي" بجائزة افال للأخوة الفرانكوفونية 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

منحت الجمعية الفرانكوفونية للصداقة والترابط في باريس، الدكتور جمال سند السويدى، جائزة افال للأخوة الفرانكوفونية لعام 2022 اليوم.

جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع العالمي للفرانكوفونية، حيث شارك وفد من الجمعية الفرانكوفونية للصداقة والترابط، بباريس، في إحياء اليوم العالمى للفرانكوفونية بالجناح الفرنسي في اكسبو دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة،

وقد تم اختيار الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومنحه الجائزة تقديراً لدوره الفكري في محاربة الإيديولوجيات المتطرفة وحماية المجتمعات الإنسانية من خطرها.

وحول حيثيات الفوز بالجائزة، قال الدكتور فيليب بيجو المستشار الحكومي الفرنسي السابق ونائب رئيس الجمعية الفرانكوفونية للصداقة والترابط، إن تكريم السويدى، يأتي تقديراً لدوره في مكافحة الإيديولوجيات المتطرفة والترويج للمبادىء الإنسانية التي تتشاركها الفرانكوفونية في القارات الخمس.

وأضاف بيجو: إن للسويدى دور إنساني في تقديم خطاب بديل في أوروبا للخطاب المتطرف المتواجد بشكل كبير، وذلك عبر منتجاته الفكرية في اللغات الأجنبية وخاصة الفرنسية ومنها «كتاب السراب».

من جانبه قال الدكتور جمال سند السويدي، إن هذه الجائزة تأتى تأكيدا على أننا جميعا نتشارك سوياً بالمبادىء الإنسانية السامية والمسؤلية الإخلاقية لحماية مجتمعاتنا الإنسانية من خطر التطرف والإرهاب ولا بديل عن الجهود الفكرية لمكافحة الإيديولوجيات المتطرفة».​