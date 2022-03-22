شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: ندعم 450 ألف أسرة جديدة ضمن الفئات الأكثر احتياجا بـ22 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك عدة فئات مستهدفة لمساعدتها، ضمن أسر تكافل وكرامة والأسر التي لم تلتحق بها وكانت على قائمة الانتظار بين أصحاب المعاشات والعاملين والموظفين بالدولة، وكل الفئات المستهدفة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ببحث كل الفئات.

وأضافت الوزيرة في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة CBC، تسعى وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم الدعم لكل الفئات داخل الدولة المصرية، والإجراءات الحكومة للرعاية الاجتماعية تهدف لتخفيف المعاناة على المواطنين.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تدعم 3.8 مليون أسرة وهي الأكثر فقرا، وعندما يكون هناك تقلبات اقتصادية يتم رفع العدد، وبالفعل تم إضافة 450 ألف أسرة ضمن البرنامج مؤخرا في إطار المساعدات المادية، وندعم حاليا 8 ملايين أسرة ضمن الفئات الأكثر احتياجا.

وأشارت إلى أن تكلفة دعم 450 ألف أسرة جديدة ضمن تكافل وكرامة يكلف 22 مليار جنيه سنويا، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر المصرية، كما أن الزيادة الجديدة للمعاشات يكلف الدولة 38 مليار جنيه.