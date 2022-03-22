شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق فى سعر الخبز السياحى والفينو بعد قرار رئيس مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الأيام الماضية شهدت أسعار رغيف الخبز السياحى "الحر" والفينو ارتفاعا كبيرا، ووصل سعر الرغيف الذى لا يتعدى 50 و60 جراما لـ 125 قرشا و150 قرشا، حيث استغل كثير من أصحاب المخابز الأزمة العالمية فى ارتفاع الأسعار حتى جاء قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر رغيف الخبز السياحى "الحر والفينو" ليصب فى صالح المواطن.

قرار رئيس مجلس الوزراء الهدف منه هو وضع سعر عادل لرغيف الخبز السياحى والفينو يضمن هامش ربح عادل لصحاب المخبز خبز جيد للمواطن وبسعر غير مبالغ فيه وأصبح سعر بيع الخبز " الحر " اعتبارا من اليوم الثلاثاء زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحى منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز فى أماكن ظاهرة للمستهلكين.

كما تضمن القرار بأن تفرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة للمخالفين، ويبدأ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.