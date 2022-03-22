شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 430 ألف طالب بالصف الأول الثانوي شاركوا فى تدريب الاختبار الالكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام التدريب على استخدام التابلت في الاختبارات الإلكترونية في اليوم الثاني حيث حضر التدريب في مادة الفيزياء عدد (430005) طالب/طالبة على مستوى الجمهورية من إجمالي (643546) المستهدفين بالصف الأول الثانوي بنسبة حضور بلغت ( 66.8%).

جدير بالذكر بأن سوء الأحوال الجوية في العديد من المحافظات قد أدي إلى نقص أعداد الطلاب بالمدارس الثانوية.

وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الحرص على حضور التدريب في اليوم الأخير فى مادة التاريخ، وعدم التخلف للحصول على أكبر فائدة.