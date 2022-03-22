متحدث الوزراء: حزمة جديدة لتحفيز البورصة المصرية سنعلن عنها غدا

القاهرة - سامية سيد - كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه ضمن مناقشات اجتماع لجنة أزمة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية اليوم تم مناقشة آليات مد فترة معارض أهلا رمضان للمواطنين فيما بعد رمضان.

وقال، "رئيس الوزراء قال اليوم فى الاجتماع قبل كده طلبت منكم أن معارض أهلا رمضان تستمر طول شهر رمضان والآن عاوزين نفكر إزاى نخليها تكمل لمدد إضافية".

وأضاف فى مداخلة خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON، أن معارض أهلا رمضان ستستمر لفترة إضافية بعد الشهر الكريم لتوفير السلع للمواطنين لأننا رأينا أن توفير السلع الاستراتيجية عبر المعارض والمنافذ أثر على أسعار كثير من السلع على الأرض وعاودت الانخفاض.

وأوضح أنه فى ضوء ذلك ستشهد الفترة القادمة المزيد من الدعم للمواطن عشان نتلافى أى أثار قد تنتج عن تطبيق تحرك سعر الصرف، وحول الإعفاءات الضريبية ومدى احتياجه لتعديل تشريعى، "قرار رفع الحد الضريبى إلى 30 ألف جنيه حيث تم رفع الحد الأدنى بمقدار 6 آلاف جنيه وسنتخذ الإجراء فى أسرع وقت ممكن".

ولفت إلى أن الدولة أيضًا تضع نصب أعينها الاهتمام بقطاع المصانع كما اهتمت بالمواطن، قائلًا: "نهتم بالمصانع لأنها مشغل رئيسى وتنتج ما نستهلكه فى الداخل ولذا تحتاج لدعم، ووزارة المالية ستتحمل الضريبة العقارية عنهم، وهذا يكلفها 4 مليارات جنيه".

وكشف أن حزمة جديدة لتحفيز البورصة المصرية سنعلن عنها غدا وستشهد انتعاشًا فى الفترة المقبلة، مضيفا: "نقول للمواطن العادى أن البنك المركزى استجاب لنداء الشارع ورفع سعر الفائدة وأصدرنا شهادات بفائدة 18%.. ونحن نتعامل مع وضع طارئ ونحاول تفادى تكلفة أكبر والتأخر فى القرارات يدفع المواطن ثمنه كثيرا".