شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: لدينا 17 مليون مواطن تحت مظلة تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، إن قاعدة بيانات برنامجي تكافل وكرامة جاهزة ومليئة بالمعلومات الكافية وأن التوجيهات بضم 450 ألف أسرة للبرنامجين موجودين بالفعل في قوائم الانتظار.

وأضافت فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن هناك أنواعا كثيرة من الحزم التي ستقدم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والأوقاف والقوات المسلحة ستوزع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية.

وأوضحت أن الوزارة لديها 17 مليون مواطن تحت مظلة تكافل وكرامة و10.8 مليون مستفيد من المعاشات، وبالتالي 30% من الأسر مغطاة بشبكة التأمين الاجتماعى، حيث إن قيمة معاش كرامة 450 جنيها موجهة للمسنين وذوي الإعاقات وتكافل يصل إلى 600 جنيه شهريا.

وأوضحت أن مستفيدي تكافل وكرامة يحصلون على تأمين صحي وأطفالهم لا يدفعون مصروفات المدارس فضلاً عن حزم مساعدات لمدة سنة، مثل مريضة تحتاج لعلاج لمدة سنة، والآن أصبح هناك ثقة بين المواطن والدولة وتم إجراء ميكنة 82% من الوحدات الاجتماعية.