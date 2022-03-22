وزيرة البيئة: حل أزمة حرق قش الأرز وفر للدولة 1.2 مليار جنيه

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الحكومة نجحت فى حل أزمة حرق قش الأرز، ما وفر 1.2 مليار جنيه، موضحا أن الدولة تحملت إنتاج تكنولوجيا المفارم والمكابس لمنع الفلاحين حرق القش وحتى نمنع الناس من حرق القش أعطيناهم فى أول عام من الخطة 50 جنيها للطن.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيرى رمضان وكريمة عوض، أنهم قاموا بإلغاء الخمسين جنيه لحرق الطن ولم نقوم بعمل مكابس أو مفارم مرة أخرى، لافتا إلى أنهم فى وزارة البيئة نفذوا ما يقرب من 45% من منظومة وزارة البيئة فى سنتين.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أهمية مؤتمر المناخ المقرر انعقاده فى مصر، موضحة أن مؤتمر المناخ أقوى مؤتمرات لمناقشة القضايا متعددة الأطراف والمعاناة من التغيرات المناخية لم تعد فى مناطق معينة وإنما فى العالم كله، موضحة أن انبعاثات مصر أقل من 1% وقدمت 30 مشروعنا قوميا فى مؤتمر المناخ الأخير.