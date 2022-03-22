شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة الفاو: مصر مدرسة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، والممثل الإقليمى للمنظمة فى منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن الدولة المصرية ناجحة بقوة فى التعامل مع الأزمات، وأثبتت قدرتها فى إدارة الأزمات بدون أى تعثر، لاسيما فيما يتعلق بتوفير الغذاء.

أضاف عبد الحكيم الواعر، فى لقائه مع الإعلامية إنجى القاضى، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن النمو الذى شهدته مصر فى الفترة السابقة، يفوق جميع البلدان فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن أن يكون مدرسة لكثير من الدول، متابعا بالقول: "أسلوب إدارة الأزمات فى مصر، يهدف إلى المحافظة على استمرار التنمية بشكل جيد، ويمكن الدولة من التعامل مع كل الأزمات، ونحن نشيد بالقرارات الأخيرة بمصر فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توصيات الأمم المتحدة، كما نشيد بتنويع مصادر الغذاء".

وحذر الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، من التكالب على سحب السلع الغذائية فى وقت الأزمات، حتى لا يفاقم الأوضاع داخل الدول، مردفا: "الدول لا زالت تستهلك من مخزونها الاستراتيجى فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، لاسيما وأن 50 دولة فى العالم تعتمد على روسيا وأوكرانيا فى الغذاء".

وأشار إلى أن ارتفاع حالة التضخم عالميا مرورا بارتفاع الأسعار، وصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، أثر بشكل كبير على ارتفاع السلع الغذائية بكل الدول، مؤكدا أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت كثيرا على تعثر الإمدادات الغذائية للسوق العالمى، وأن تعثر الإمدادات للسوق العالمى لها أثر مباشر على توفر الغذاء للدول، فى وقت تعثرت فيه أوكرانيا بشكل كامل فى تصدير المواد الغذائية للدول.

وأكد أن محطة بحر البقر نموذج لإعادة استغلال المياه بشكل ناجح، وهناك تعاون بين منظمة الفاو ووزارتى الزراعة والرى والموارد المائية فى مصر فى تنفيذ العديد من البرامج.