شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: توجيه 165 حملة يوميا لمواجهة جرائم تخزين السلع وحجبها عن الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن جهاز حماية المستهلك محط أنظار الجميع داخل الدولة، وله دور مهم جدا سواء فى هذه المرحلة أو بكل المراحل، لفرض الانضباط بالأسواق.

أضاف أيمن حسام، فى لقائه مع الإعلامى عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع CBC، أن الجميع فى حالة استنفار داخل الدولة المصرية، مردفا: "تقريبا بنشتغل 18 ساعة فى اليوم، وتتحرك الحملات الرقابية على مدار اليوم، ولدينا كول سنتر يعمل 11 ساعة يوميا أيضا، وعلى مستوى الجمهورية تنزل 165 حملة يوميا، ونمر على 9500 منشأة لمواجهة جرائم تخزين السلع بمخازن غير مرخصة وأخرى تستغل الأزمة لحجب السلع عن الناس".

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يفرض رقابته لانضباط السوق وتوافر السلع وضخها فى الأسواق بشكل سلس، وتم تحرير محاضر عديدة ضد تجار هواه تسربوا إلى الأسواق خلال الأزمة الأخيرة لأنهم يحاولوا استغلال الأزمة لصالحهم للتربح، مبينا: "هناك غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه، والدولة المصرية تقوم بإجراءات متعددة لتوفير السلع، كما هناك 40 ألف منفذ تابع لوزارة التموين لتوفير السلع الغذائية".

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى افتتاح المعرض الرئيسى لـ "أهلا رمضان" الخميس المقبل بأرض المعارض، كما أن هناك 106 تجار تابع لمعارض أهلا رمضان فى المحافظات على مستوى الجمهورية.