شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: نسعى لزيادة فرص التوظيف.. وإضافة 450 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت مجموعة من السيناريوهات لمواجهة تداعيات أزمة التضخم العالمى بسبب الحرب فى أوكرانيا وجائحة كورونا، ونعمل على تقليل التأثير على المواطن، مضيفا أنه لا توجد حلول وشيكة وكان على الدولة اتخاذ حزمة من القرارات للتقليل من أعباء هذه الأزمة على المواطن، والإجراءات الجديدة تمثل مظلة حماية للمواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه تقرر زيادة راتب الموظف بداية من شهر إبريل بدلا من شهر يوليو، لافتا إلى أنه تم إضافة 450 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة، وتابع: أن القرارات الجديدة دعمت أيضا القطاع الصناعى بتحمل وزارة المالية للضرائب العقارية نيابة عن المصانع.

وقال إننا نسعى لزيادة العمالة وفرص التوظيف، مضيفا أننا فى الوضع الحالى أفضل من عام 2016، وذلك بسبب البرنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا أن هناك 130 مليار جنيه تم تخصيصهم لمواجهة تداعيات الأزمة فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هناك حزمة دعم للبورصة المصرية يناقشها مجلس الوزراء غدا

وأوضح أن وزارة التموين تعهدت بتوفير الدقيق وتحديد سعر الرغيف الحر، وهناك إجراءات وعقوبات صارمة لكل من يخالف سعر رغيف الخبز الحر.