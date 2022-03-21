شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 17 مليون مواطن يستفيد من الدعم النقدى لتكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن 17 مليون مواطن حاليا يستفيدون من الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة"، وذلك بعد وضع 450 ألف أسرة جديدة مؤخرا على قواعد البيانات.

أضافت نيفين القباج، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية تتفق مع سياساتها بشأن الحماية الاجتماعية، وهناك حزمة متكاملة تستهدف فئات عديدة من المواطنين، مما يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتيسير على المواطنين ولاسيما فى حالات الطوارئ، والتقلبات الاقتصادية الموجودة حاليا.

وتابعت الوزيرة: "نحن نركز أكثر على الفئات الأولى بالرعاية، وتكافل وكرامة كان به 3.8 مليون أسرة بإجمالى 15 مليون مواطن، واليوم شهد زيادة 450 ألف أسرة جديدة ليصل أعداد المستفيدين إلى 17 مليون مواطن، ونركز على المسنين وذوى الإعاقة والمرأة المعيلة والأيتام".

وأكملت: "لدينا قاعدة بيانات بأسماء المستفيدين بالمحافظات والمركز وفقا لمستندات رسمية، وتساعدنا هيئة الرقابة الإدارية فى بحث الحالات قبل استخراج بطاقات ميزة لهم لصرف المساعدات النقدية من منافذ البريد أو أى ATM أو بنك ناصر الاجتماعي".