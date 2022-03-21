شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: 3.8 مليار جنيه تكلفة الزيادة الجديدة للمعاشات وصرفها بدءًا من 1 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، إن الزيادة الجديدة للمعاشات سيتم صرفها فى شهر أبريل وتحديدا يوم 1 من نفس الشهر، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين خلال هذه الفترة.

وأضاف عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن الحد الأدنى للزيادة بالمعاشات 120 جنيها، أما الحد الأقصى 1222 جنيها، متابعا: "الزيادة الجديدة المقرر صرفها الشهر المقبل يستفيد منها 10.7 مليون مستحق للمعاش، وبتكلفة شهرية 3.8 مليار جنيه".

وأكمل: "الزيادة الجديدة كان مقرر صرفها في شهر يوليو المقبل، وتكلفة صرف الزيادة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة 11.4 مليار جنيه"، مبينا أن جملة المعاشات التى سيتم صرفها خلال العام المالى المقبل سوف تصل إلى 621 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادة الجديدة.