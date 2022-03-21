شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: روسيا تطلق صواريخ "جو - أرض" على أهداف أوكرانية من بيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت نشاطا عسكريا بحريا روسيا شمال البحر الأسود.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ، خلال مؤتمر صحفى، أن الطيارين الروس لا يغامرون بالبقاء طويلا في الأجواء الأوكرانية، موضحا أن روسيا تطلق صواريخ جو-أرض على أهداف أوكرانية من مجالها الجوي ومن بيلاروسيا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات الأوكرانية نفذت طلعات جوية محدودة ضد القوات الروسية، لافتا إلى أن روسيا نفذت 300 طلعة جوية فوق أوكرانيا خلال 24 ساعة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات الروسية تكثف من عملياتها الجوية والبحرية في أوكرانيا.