شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": المستفيدون من الدعم النقدى بـ"تكافل وكرامة" 17 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه دائماً بتوفير إجراءات حماية للفئات الاجتماعية وهو ما تم خلال الازمات الماضية، ونظراً لتقلبات الأسعار والتضخم العالمى وجه الرئيس بزيادة 450 ألف أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة"، من أجل حماية الفئة الأولى بالرعاية.

وأضافت "نيفين القباج"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن هذا العدد متواجد في قاعدة بيانات الوازرة وأجرى عليهم بحثاً سابقاً، ونظراً لوجود 9.5 مليون فقيرة وقريبة من الفقر في قاعدة البيانات ، وتابعت:" 1.7 مليون سيستفيديون من ضم 450 ألف أسرة لتكافل وكرامة، و سنقترب من 17 مليون مواطن تحت مظلة الدعم النقدى الشهرى بعد ضمهم".

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة لديها 600 ألف أسرة أخرى يقدم لهم الدعم اللازمة، موضحة أن الدولة تهتم بتوفير فرص العمل للشباب ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية بالتزامن مع المساعدات النقدية المباشرة للأسر الفقيرة، وتابعت:" إدخال 5 مليون مواطن جديد في برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة".

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة تنسق مع الجمعيات الأهلية في مختلف محافظات مصر لتوفير المساعدات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، وتابعت:"إجمالي 4 مليون كرتونة مقدمة للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والأوقاف وصندوق تحيا مصر .. خلال جائحة كورونا أنفقنا 5 مليار جنيه على الدعم الغذائي ودوائى والفئات التي فقدت وظائفها ".