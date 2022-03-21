وزيرة التضامن: 450 ألف أسرة سيتم إضافتهم لبرنامجى "تكافل وكرامة"

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج أن هناك نحو 2.5 مليار جنيه سنوياً لبرنامجى تكافل وكرامة وحزمة المعاشات ستتكلف ما يقرب من 38 مليار جنيه، وبالتالى نتحدث عن 40 مليار جنيه وهذا ليس فقط ما يخص وزارة التضامن الاجتماعى التى تقوم بالتيسيرات للفئات الأولى بالرعاية، وهناك حزمة أخرى تتعلق بوزارة المالية مثل رواتب الموظفين والضرائب بالإضافة لحزمة البنك المركزى.

وأضافت فى مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن وزارة التضامن الاجتماعى معنية ببرنامجى تكافل وكرامة والتأمينات بالتعاون مه هيئة القومية للتأمينات.

وأوضحت أن زيادة المعاشات التى اتخذت اليوم أكبر من تلك الزيادة التى كان مقرراً لها شهر يوليو القادم فى العام المالى 2022-2023 لم تكن 13% لكن تم رفع نسبة الزيادة فى المعاشات وتقديم الحصول عليها فى إبريل بدلاً من يوليو بتكلفة فقط 8 مليار جنيه ويبلغ عدد المستفيدين 10.8 مليون فرد سوف يستفيدون من تلك المعاشات فيما يتعلق بالمعاشات وفيما يخص برنامجى تكافل وكرامة فإن إدراج 450 ألف أسرة للبرنامجين يعنى 1.8 مليون مواطن يستفيدوا، بالإضافة إلى 15 مليون أصليين يستفيدون من برنامج تكافل وكرامة وسوف تتم من مطلع إبريل.

وحول معايير اختيار الاسر الجديدة 450 ألف أسرة، قالت : الناس على مدار العام والعام والنصف الماضيين لدينا قاعدة بيانات كبيرة جداً ممهورة بكافة المعلومات الخاصة بالأسر الفقيرة وبياناتها ومكناش بندخل الفترة الماضية لأن برنامج حياة كريمة فتح فرص عمل كثيرة فى القرى وكنا نعتمد على الاستبدال عندما يتوفى أحد أو يلتحق بفرصة العمل يتم استبداله بأخرين لأننا كنا نهدف لزيادة الانتاج وفتح فرص العمل، مشيرة إلى 450 ألف أسرة موجودين بالفعل فى قوائم الانتظار بكافة البيانات بالقرية والمواطن والآن جارى تحقيق عدم وجود تغير فى تلك البيانات عبر الهيئة القومية للرقابة الادارية ومن ثم سيتم توجيه الصرف لهم بعد الانتهاء من الإجراءات.