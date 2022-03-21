البابا تواضروس الثانى يكرم الأمهات المثاليات فى احتفالية المركز الثقافى الأرثوذكسى

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القاهرة - سامية سيد - أقام المركز الثقافى الأرثوذكسى اليوم الاثنين، الاحتفالية السنوية لتكريم الامهات المثاليات، وذلك. تحت رعاية وحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى.

وحضر الاحتفالية عدد من السادة الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومن بينهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، والدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب القصر العينى جامعة القاهرة، والدكتورة المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، النائبة رشا المغربى عضو مجلس النواب.

وبدأت الاحتفالية بكلمة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى معربا عن سعادته بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى لاحتفالية المركز السنوية لتكريم الامهات المثاليات، مشيرا إلى إننا نحتفل اليوم بأمهاتنا جميعا اللاتى قدمن كل غالى ونفيس من أجل أبنائهن.

وسرد الأنبا إرميا لقصص لأمهات مكافحات ضحين بحياتهن من أجل أبنائهن وكانت الأكثر تأثيرا عندما حكى نيافته عن قصة شخص عاصر قصته بنفسه وهو الآن فى مكان مرموق بشركة كبيرة جدا ويحترمه الجميع وأعاد الفضل فى ذلك إلى والدته التى عملت فى مهنة غسيل الثياب وضحت وبذلت ما لا يتحمله بشر ليصل ابنها لهذا المكان الرفيع.

وجاءت كلمة قداسة تواضروس الثانى التى أعرب خلالها عن سعادته الكبيرة بحضور احتفالية المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى للامهات المثاليات والذى يعد عيدا لكل بيت مصري، مشيرا قداسته انه حينما تأمل فى كلمة الام وجدها انها اختصار لحرفين وهما أ و م وبالبحث وجد انهما اختصار لعبارة الله محبة تلك العبارة التى تدل على حب الله غير المتناهى وكذلك حب الأم لابنائها التى لا يضاهيه حب أرضي.

وأضاف قداسة البابا أن الأم هى مصدر السعادة والأمان للإنسان منذ نعومة أظافرة وهى حائط الصد لأى متاعب تواجه ابنائها، كما إنها هى مصدر المعرفة الأولى وحجر الأساس لأى شخص ناجح.

وبنهاية كلمة قداسة البابا قام برفقه الأنبا إرميا بتكريم الأمهات المثاليات وهن:

الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزير البيئة

- الدكتورة/ مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة

- الدكتورة/ نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامى لمجلس الوزراء

- الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب القصر العينى جامعة القاهرة

- الدكتورة/ المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة.

- النائبة رشا المغربى عضو مجلس النواب وزوجة الشهيد العقيد/ محمد بركات

- السيدة/ منار سليم زوجة الشهيد العقيد أركان حرب/ أحمد المنسي.

- السيدة/ بثينة مصطفى.

- د. ناهد عبد الحميد.

- أ/ منى الوكيل

- أ.د. سناء بطرس

- السيدة/ عايدة يوسف توفيق

- السيدة/ نجاة ذكى بقطر

- السيدة/ ميرفت فوزي

- السيدة/ ايفلين لوقا وهبة

- السيدة/ نيللى جورج ميخائيل

- السيدة/ سامية جرجس بشاي

- السيدة/ فوزية يعقوب

- السيدة/ سلوى سلوى جرجس ايوب

- السيدة/ تريزا جميل وهيب

- السيدة/ هالة شوقى هيرمينا

- السيدة/ عبير ملاك عطية

- السيدة/ كنز جابر سليمان

- السيدة/ نعيمة مسداري

وبنهاية التكريم القت الدكتورة مايا مرسى كلمة أعربت عن شكرها وامتنانها لتكريمها بهذه الاحتفالية العظيمة بيد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ويشاركه الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى.



احتفالية-المركز-الثقافى-الأرثوذكسى



احتفالية-تكريم-الأمهات-المثاليات



الأمهات-المثاليات



البابا-تواضروس-الثانى-والأنبا-إرميا-ووزيرة-البيئة



تكريم-الأم-المثالية



تكريم-الأمهات-المثاليات



تكريم-الدكتورة-مايا-مرسى



تكريم-وزيرة-البيئة



جانب-من-الاحتفالية



جانب-من-الاحتفالية-بالمركز-الثقافى-الأرثوذكسى



جانب-من-الأمهات-المثاليات