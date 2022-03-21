"مصر للطيران" تحتفل بعيد الأم بتوزيع الورود والتقاط الصور التذكارية

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية اليوم بعيد الأم مع عملائها السيدات من المسافرين من مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولى، حرصًا منها على مشاركة عملائها فى جميع المناسبات السعيدة.

وقد قام فريق عمل مصر للطيران بتوزيع الورود والتقاط الصور التذكارية مع السيدات وتهنئتهن بهذه المناسبة السعيدة متمنيين لهن دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه قام الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بتقديم التهنئة لجميع السيدات العاملات بمصر للطيران بهذه المناسبة، وأشاد بأدائهن المتميز فى جميع نواحى العمل المختلفة داخل الشركة، بجانب دورهن العظيم كأمهات فضليات.