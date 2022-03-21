وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة ويشدد على أهمية انتظام حركة التشغيل

القاهرة - سامية سيد - أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى جولة تفقدية اليوم بمطار القاهرة الدولى بمبنى الركاب رقم ( ٣ ) لمتابعة انتظام حركة التشغيل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة المسافرين والاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية.

وشدد وزير الطيران المدنى خلال جولته التى تفقد خلالها صالتى السفر والوصول والخطوط الداخلية ومنطقة سيور الحقائب على ضرورة الالتزام بتقديم كافة التسهيلات للمسافرين دون تقصير أو تراخى وضرورة محاسبة أى مقصر.

وطالب الطيار محمد منار بضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار للتعامل مع كثافة التشغيل التى يشهدها مطار القاهرة بتسيير عدد كبير من شركات الطيران العالمية والمصرية رحلات من وإلى وعبر مطار القاهرة المحورى على الرحلات الدولية والداخلية بما يعكس الثقة فى التزام المطارات المصرية بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين .

رافق الوزير فى جولته باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام والمحاسب مجدى اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى.