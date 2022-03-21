الطقس غدا الثلاثاء: انخفاض جديد في الحرارة.. وأمطار على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من غد الثلاثاء، تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بقيم تتراوح من 1: 2 درجة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد بقيم تتراوح من 2: 4 درجات.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه يسود غدًا الثلاثاء، طقس بارد على أغلب الأنحاء، دافيء على جنوب الصعيد وجنو سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، خلال ساعات النهار، شديدة البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء:

القاهرة: العظمى 16 - الصغرى 08

الإسكندرية: العظمى 15 - الصغرى 10

بورسعيد: العظمى 15 - الصغرى 10

سوهاج: العظمى 20 - الصغرى 09

أسوان: العظمى 26 - الصغرى 12

كاترين: العظمى 14 – الصغرى 03 ​