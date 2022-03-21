تشميع محلات وضبط 12 "توك توك".. رفع 600 حالة إشغال في حدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

شن قطاع الهضبة بحدائق الأهرام، حملة مكبرة بمعاونة شرطة المرافق رفع الإشغالات وإزالة للتعديات على الطريق العام.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، وبمتابعة تيسير عبدالفتاح، رئيس حي الهرم، وتحت إشراف توفيق جمال، رئيس قطاع هضبة الأهرام.

وأسفرت الحملة على ضبط الإشغالات التالية: (430 كرسي بلاستيك متنوع، و35 كرسي خرزان، و29 كرسي منجد، و22 ترابيزه متنوعة، و55 قلب شيشة، 13 كنبة انتريه، و7 استاند شيبسي، و15 ترولي حديد، و2 شوايه استانلس، و2 ثلاجة، و5 وجاء فحم).

كما تم تشميع محلات لإدارتها بدون تراخيص، منها مخبز افرنجي الكائن ١٣ ط، إضافة إلى سحب توكتوك

وأكد حي الهرم، أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وإيداع المضبوطات بقطاع هضبة الأهرام