محافظ البنك المركزي: التضخم في مصر مستورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قال طارق عامر، محاظ البنك المركزي، إن مصر قامت بدور متميز في فترة كورونا وحاز على تقدير المراقبين الدوليين، واستطعنا الدفاع على مقدرات الأفراد، كأفراد ومؤسسات، وميزان المدفوعات، ومعدلات تنمية، والمهم الحفاظ على مستويات الأسعار.

وأضاف عامر، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، إن إجراءات الإصلاح التي تمت في عام 2016 وفرت موارد ضخمة لمصر من استثمار أجنبي إلى البورصة المصرية إلى تحويلات المصريين التي تضاعفت بسبب الثقة ووصلت إلى 31 مليار دولار بعد أن كانت 14 ملياردولار.

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن مصر أصبح لها سمعة في الأسواق الدولية بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي، وتم تحقيق الموارد لمعيشة المجتمع والمشروعات القومية.

وأشار إلى أن مصر من بين 3 دول في العالم لم تحدث فيها زيادة لأسعار النقد الأجنبي في فترة كورونا، مضيفًا أن التضخم في مصر مستورد وليس نتيجة أي زيادة في الأسعار داخل البلاد.