بصرامة وحزم.. توجيهات مشددة من النائب العام بشأن جرائم "التعامل في النقد الأجنبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وجَّه النائب العام كافَّةَ النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لجرائم التعامل في النقد الأجنبي خارجَ نطاق السوق المصرفيِّ بصرامة وحزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات.

وأمَرَ النائب العام، مكتبه الفني ونيابةَ الشئون المالية والتجارية بمتابعةِ مُجريات التحقيق في تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادي بخطواتِ وإجراءاتِ التحقيق المتبَعة فيها؛ لتعميمها على أعضاء النيابة العامة بوسيلة رقْميّة؛ لرفع كفاءة التحقيقات المجراة في هذه الجرائم.

كما أمر النائب العام، بحبس ثلاثة متهمين حبسًا احتياطيًّا؛ لارتكابهم جريمةَ التعامل في النقد الأجنبي خارجَ نطاق السوق المصرفيِّ في ثلاث قضايا مختلفة، موجها كافَّةَ أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بالتصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.