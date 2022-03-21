مصرع عامل سقط من سيارة أثناء سيرها داخل محجر بـ 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

لقي شاب مصرعه سقط من أعلى سيارة نقل أثناء سيرها داخل إحدى المحاجر بمدينة 15 مايو، وتحفظت قوات الأمن على سائق السيارة.

ووردت إشارة للمقدم أحمد مصلح، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من مستشفى الإنتاج الحربي، مفاداها استقبال جثة المواطن "ج. م"، 33 سنة، مصاب بكسور في الرأس والجمجمة ونزيف داخلي إثر سقوطه من علو على رأسه.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب يعمل في محجر بمدينة 15 مايو، وأثناء ركوبه أعلى صندوق سيارة نقل اختل توازنه وسقط من أعلى السيارة على رأسه ما أسفر عن وفاته، وأمكن ضبط سائق السيارة.

وبمواجهة السائق المتسبب في الحادث أمام اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، اعترف باصطدامه في مطب أثناء القيادة ما أسفر عن سقوط الضحية ووفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1291 لسنة 2022 وتباشر النيابة التحقيقات.