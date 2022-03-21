شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات": زيادة المعاشات بنسبة 13% لـ 10.7 مليون مستفيد أول أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه قد تقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من أبريل 2022، وذلك بحد أدنى 120 جنيها، وحد أقصى 1222 جنيها، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.



وأوضح رئيس الهيئة في تصريحات اليوم أنه يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً و أن تكلفة تقديم موعد صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه كما أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه لافتا الى ان حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 و حتي 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة إعتباراًمن تاريخ استحقاق المعاش