شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: أسعار الذهب اليوم غير مسبوقة ولم نشهدها من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وصفى أمين، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الحرب الروسية الأوكرانية، دفعت الاقتصادات العالمية للذهاب إلى الملاذ الآمن وهو الذهب، ما جعله يرتفع عالمياً، وتابع: "جرام الذهب وصل الآن 1000 جنيه و1002 جنيه.. فى أقصى درجات الارتفاع لم نسمع بهذا السعر الذى وصل إليه الآن ولا في أي أزمة سابقة".

وأضاف "أمين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن الذهب هو العملة العالمية الوحيدة التي يستطيع الإنسان أن يبدله بأى عملة في العالم، وطالما الحرب مستمرة سيظل الارتفاع مستمر.

وأكد "وصفى"، أن ارتفاع أسعار معدن الذهب عالمياً بصورة غير مسبوقة لأنه يعتبر ملاذ آمن للأشخاص نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتابع: "مصنعى الذهب هم المتضررين الوحيدين من هذا الارتفاع نظراً لحالة الركود التي تشهدها عملية البيع والشراء الآن".