شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: 621 مليار جنيه حجم المعاشات بعد الزيادة فى العام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن موجة الغلاء التى تشهدها البلاد ليست نتيجة سياسات مالية داخلية بل هذه مستوردة من الخارج، بسبب التضخم، موضحًا أن الهيئة وفى ضوء توجيهات الرئيس السيسى بضرورة دعم أصحاب المعاشات، واستقرت الهيئة على أقصى زيادة ممكن حملها وهى 13%.

وأضاف "عوض"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن الزيادة فى المعاشات تقرر صرفها قبل موعدها المحدد فى يوليو لتصرف خلال شهر إبريل، وتابع:" الزيادة تكلف الهيئة 11.4 مليار جنيه، بواقع شهرى يصل لـ 3.8 مليار".

وكشف "عوض"، عن جملة المعاشات التى سيتم صرفها خلال العام المالى المقبل ستصل لـ621 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادة.