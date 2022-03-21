شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة النووية الأوكرانية: مخاطر الإشعاعات فى تشيرنوبل قد تعود للبلاد ودول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الرقابة النووية الأوكرانية، أن مخاطر الإشعاعات في تشيرنوبل قد تعود إلى البلاد ودول الجوار، وأضافت وكالة الرقابة النووية الأوكرانية: فرق رقابة مستوى الإشعاع في محيط تشيرنوبل لم تعد موجودة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتابعت وكالة الرقابة النووية الأوكرانية: أجهزة مراقبة مستوى الإشعاعات في تشيرنوبل توقفت تماما.

ووفى وقت سابق قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الحرب فى أوكرانيا سببت صدمة فى الأسواق الناشئة العالمية، والآن أصبح الكوكب يواجه أزمة أعمق، وهى نقص الغذاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن حصة كبيرة من القمح العالمى والذرة والشعير محاصرة فى روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب، فى حين أن كمية أكبر من الأسمدة العالمية عالقة فى روسيا وبيلاروسيا. والنتيجة هي ارتفاع أسعار الغذاء العالمى والأسمدة. ومنذ الغزو الروسى الذى بدأ الشهر الماضى، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 21%، والشعير بنسبة 33% وبعض الأسمدة زادت بنسبة 40%.