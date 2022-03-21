ميناء القاهرة الجوى يحتفل بعيد الأم ويوزع هدايا على العاملات بالشركة.. صور

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى إسحق بالاحتفال بعيد الأم وذلك تقديرا وامتنانا لها، يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بدور المرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة كونها شريك أساسى فى نهضة المجتمع وإعداد أجيال من شباب المستقبل.

وقام فريق من العلاقات العامة والاعلام بقيادة الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بتقديم هدايا رمزية إلى السيدات العاملات بالشركة فى مقر عملهن والمسافرات داخل الصالات وقد ابدين سعادتهن بهذا الاهتمام والتقدير.