شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة في الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم نسب الإنجاز النهائية لعدد من المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بنزلة الشوبك بمركز ومدينة الصف، والتى تستهدف تطوير 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح وذلك في إطار التنسيق الكامل بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات ومواعيد إنتهاء الأعمال.

وضمت الجولة التفقدية مشروع إنشاء وتطوير مركز شباب الشوبك الشرقي والذي اقيم علي مساحة 1400م٢ ويضم مبني إداري وأنشطة وعدد 2 ملعب خماسى وتراس حضانة وذلك في إطار سعى الدولة نحو التوسع في انشاء مراكز الشباب وتطويرها و رفع القدرات البدنية والثقافية والرياضية .

وشهدت جولة محافظ الجيزة وقائد المنطقة المركزية تفقد مجمع الخدمات الحكومية والزراعي المتكامل بنزله الشوبك و الذي تم أنشاءه لخدمة ٦٠ الف نسمة ويضم مركز تكنولوجي وسجل مدني ومكاتب خدمات التموين والتضامن والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلى للقرية ومكاتب خدمية مع مراعاة توفير أماكن لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة مما يسهم فى تحقيق نقلة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والاستفادة من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمي وإنهاء المعاملات الحكومية في سهولة ويسر .

وقام محافظ الجيزة وقائد المنطقة المركزية بتفقد توسعات وتطوير مجمع المدارس الذي يضم عدد ٣ مدراس تشمل " مدرسة الانوار الابتدائية والمكونه من عدد ٣ مباني بعدد ٥٤ فصل تعليمي ، وكذا مدرسة محمد عرفة الصيفي الإعدادي والثانوي والمكونه من ٣ مباني بعدد ٤٤ فصل تعليمي " وذلك في إطار خطة الدولة في التوسع في أنشاء المدارس للعمل علي تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول والنهوض بالعملية التعليمية .

وتفقد محافظ الجيزة وقائد المنطقة المركزية مشروع أنشاء وتطوير الوحدة الصحية بالشوبك وذلك لخدمة أهالي القرية والأرتقاء بمستوي الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة فى ضوء التكامل الذى تحققه مبادرة حياه كريمة لتطوير كافة المناحى المعيشية للمواطنين وقد وجه المحافظ مديرية الشئون الصحية بسرعة تجهيز الأجهزة الطبية والأطقم الطبية لتشغيله فور الأنتهاء من تنفيذ الاعمال الأنشائية للمبني ، بالإضافة إلي تفقد محطة رفع الصرف الصحي بعزبة حسن عثمان للإرتقاء بالبنية التحية للقرية لخدمة حوالى 10 الاف نسمة.

ووجه محافظ الجيزة الشكر للقوات المسلحة و اجهزتها المختلفة والأجهزة التنفيذية الأخرى لدورهما الملموس فى انجاز تنفيذ معظم مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة بقرى مركزى الصف وأطفيح.

وفى نهاية الجولة وجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة تجهيز المشروعات المنتهية بالاثاث اللازم موجها رئيس مركز ومدينة الصف بإزالة كافة التعديات الموجودة علي خطوط التنظيم والطريق العام لتوسعة الشوارع لإنشاء طرق ومحاور مرورية جديدة لكي تتكامل مع أعمال التطوير.

ورافق محافظ الجيزة وقائد المنطقة المركزية خلال جولته السيد ابراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد وممثلي المنطقة المركزية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس مدينة الصف ومديري المديريات الخدمية.